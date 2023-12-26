İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 27 günlük umre turunun Mekke’deki ilk irşat ve bilgilendirme toplantısı, Kafile Başkanı Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ve İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül başkanlığında yapıldı.

Umre turunun kafile başkanları Müftü Biçer ve Müftü Yardımcısı Aygül’ün 460 umreciye yönelik olarak yaptığı toplantıda umre ibadetinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedildi.

Ardından önceki gün Kırıkkale’de defni gerçekleştirilen Çorum Akkent TOKİ Camii İmam Hatibi Ramazan Yılmaz’ın Şehit evladı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz için il Müftüsü Biçer, Müftü Yardımcısı Aygül, din görevlileri ve umrecilerle birlikte Mekke’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahra.man Şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerinden sonra hep birlikte vatanımıza ve milletimize dualar edildi.