Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz şehit oldu.

23 yaşındaki Şehit Sözleşmeli Er Yılmaz'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Kırıkkale'ye gönderildi. Şehidin naaşı, dualar eşliğinde törenin yapılacağı merkez Nur Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi cenazede taziyeleri kabul etti.

Annesi Meryem (42), Çorum’da görev yapan babası Ramazan (50), ağabeyi Mehmet Faruk (26), kız kardeşi Feyzan Yılmaz (17) şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan namazın ardından ağabey Mehmet Faruk ve diğer aile bireyleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp top arabasına kadar taşıdı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yılmaz, gözyaşları arasında dualarla Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Mehmet Ali Durmuş, belediye başkanları, Kırıkkale milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.