Hakkari'de eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, bir grup tarafından darbedildi.

31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. Şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darbedildi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muhabir: İHA AJANS