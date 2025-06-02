Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi, “Çorum Dostu” Saygı Öztürk, 2008 yılında 83 yaşında kaybettiğimiz, eğitim camiasında “Emmi” lakabıyla anılan Çorumlu eğitimci Musa Uysal’ın Köy Enstitüsü’ne giriş öyküsünü ve dönemin Mecitözü Kaymakamı Sabri Demir’in kendisinin hayatını değiştiren desteğini “İyilik ve vefanın 85 yıl sonra buluşması” başlığı altında dünkü köşesinde yazdı.
*** Merhum Musa Uysal, Çorum’da yaşayan Üroloji Uzmanı Dr. Erol Uysal’ın babası. Çorum’un unutulmaz karakterlerinden merhum Tıkı Enver’in yaşamından kesitler anlattığı kitabıyla tanınıyor. Vefa buluşmasını sağlayan ise, emekli Mülkiye Başmüfettişi, hemşehrimiz Mahmut Esen.
Editör: Haber Merkezi