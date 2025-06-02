Yeşilçam’ın bir dönemine damga vurmuş ünlü oyunculardan Devlet Devrim, 27 Mayıs 2025 Salı günü, 81 yaşında hayatını kaybetti ve 29 Mayıs Perşembe günü Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen anma töreninin ve Şişli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tam 130 sinema filminde rol alan Devlet Devrim’in, Çorum’un altın çocuğu Onur Karamanlıoğlu ile pek çok anı fotoğrafı vardı.

İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz İnş.Müh. Sinan Karamanlıoğlu, Devlet Devrim’in cenaze törenine, ÇORUM HABER’in ve oğlu Onur Karamanlıoğlu’nun çelenkleri ile katılarak vefa borcunu yerine getirdi.