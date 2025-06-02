Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde ilk ecanesini açan Hacettepe Üniversitesi mezunu Eczacı Buse Alpaydın’ın, eczane duvarına “En iyi ilaç: Atatürk” yazması üzerine Atatürk karşıtı ifadeler kullanan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı’yı esefle kınadığını bildirdi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapılan bu seviyesiz ve haddini aşan ifadeleri esefle kınıyoruz” diyen Erol Afacan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk; yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderdir. Öyle ki, dünyanın dört bir yanında heykelleri dikilmiş, adı eğitim kurumlarına, meydanlara verilmiş, fikirleriyle özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine ilham olmuş bir şahsiyettir.”

“Çünkü Atatürk; ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyen, bilimi ve aklı rehber edinen, barışı önceleyen bir dünya vizyonu sunmuş, çağdaş uygarlığın yolunu işaret etmiştir. Dünyanın önemli liderlerinin de Atatürk hakkında söyledikleri sözler ortadadır.”

“Şimdi böyle bir liderin milletine umut, güç ve moral kaynağı olmasını küçümseyen, Atatürk sevgisini hedef alan bu tür haddini aşmış ifadeler, Türk milletinin kalbinde asla karşılık bulmayacaktır. Atatürk bize bilimi, aklı, çağdaşlaşmayı, özgür birey olmayı ve ulusal onuru miras bırakmıştır.”

“Ecz. Buse Alpaydın’ın eczanesinde Atatürk’e olan sevgisini ve saygısını mesleğiyle bir araya getirerek ‘en iyi ilaç Atatürk’ ifadesini görmek; bir moral, bir değer, bir özgüven ve milletçe omuz omuza durma kararlığımızın ifadesidir. Çünkü, ‘Benim sözlerimle bilim çelişirse, bilimi tercih edin" diyen bir liderdir Atatürk. Biz de eczacılar olarak Atatürk'ün bilime ve akla verdiği önemi temel ilkemiz olarak benimsiyoruz.”