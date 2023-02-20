İşyeri sahibi Nesrin Sarıca, içinde bulunduğumuz günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğu bilinciyle depremzedelere elinden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyor. Deprem bölgesine un yardımının yanı sıra yufka yardımında bulunan Nesrin Sarıca’nın çalışanları da ücret talep etmeden depremzedeler için yufka ekmek hazırlıyor.

Nesrin Sarıca, hazırlanan yufkaları Fırıncılar ve Simitçiler Odası’na koliler halinde teslim ederken, Oda Başkanı Seyit Arslan da bu duyarlı davranışında dolayı firma sahibi ve çalışanlarına teşekkür etti.



(Aliye ÖNCEL)

