Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı'nın Mayıs ayı olağan İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda geçtiğimiz Cuma akşamı Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı'nın yönetiminde düzenlenen divan toplantısında teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya; Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Müfettişi Faruk Cıdık ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan'ın yanı sıra kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.



Etkinlikte kürsüye gelen İl Başkanı Sarı, Türkiye'nin, derin ve çok yönlü krizlerle boğuştuğunu belirterek, “Bu kriz sadece ekonomiyle, sadece siyasetle sınırlı değildir. Aynı zamanda ahlâkî bir kriz, adalet krizi ve güven krizi de yaşanmaktadır. İktidar partisi 23 yıldır ülkeyi tek başına yönetmektedir. Ancak geldiğimiz noktada, yönetemediği açıkça ortadadır.” diye konuştu.

Milletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü tehdit eden gelişmelerden endişe duyduklarını belirten ve eli kanlı terör örgütleriyle pazarlık masasına oturan bir anlayışı samimi bulmadıklarını vurgulayan Şuayb Sarı, şu görüşleri dile getirdi: “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan topraklarında; eli kanlı terör örgütleriyle pazarlık masasına oturan bir anlayışın, 'Terörsüz Türkiye' söylemini samimi bulmuyoruz. Bu söylemler, barış ve açılım adı altında milletimizin aklıyla alay eden, toplumu kutuplaştıran ve bu sürece karşı çıkan herkesi hedef gösteren manipülasyonlardır. Belediyelerin statü düzenlemeleriyle başlayacak olan bu süreç, ülkemizi bölmeye yönelik sinsi plânların bir parçasıdır. Biz bu oyunları çok iyi biliyoruz. Buradan açıkça ifade ediyorum ki biz bu plâna karşıyız! Biz, milletimizin birliğinden, devletimizin bütünlüğünden ve bayrağımızın gölgesinde kardeşçe yaşamaktan yanayız. Saadet Partisi olarak bu millî duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyor ve milletimizi de bu şuura, bu hassasiyete sahip çıkmaya davet ediyoruz.”