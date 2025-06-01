Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM) ile Yeşilay Çorum Şubesi Kadın Komisyonu iş birliğinde, "Bağımlılıkla Mücadelede Kadın Gücü" çalıştayı gerçekleştirildi.

Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, HÜBAM Müdürü Prof. Dr. Selen Özakar Akça, Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil konuşma yaptı.

Ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, "Eyvah çocuğum Bağımlı mı" konulu sunum yaptı.

Çalıştaya Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke’nin de katıldığı aktarılan açıklamada, "Bağımlılıkla mücadelede kadının gücünün konuşulduğu çalıştayda Çorum’da görev yapan kadın kaymakamlarımız ve savcımız, Çorum’da milletvekili bulunan siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının kadın temsilcileri görüş ve önerilerini sundu. Çalıştaydan elde edilen çıktılar en kısa sürede raporlaştırılarak yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Editör: AA AJANS