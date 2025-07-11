Bölgede ilk “sanayileşme” ateşini yakan, ekonomistler tarafından “Anadolu Kaplanı” ve “KOBİ Başkenti” diye nitelenen, “üç-beş esnafın bir araya gelip fabrika kurması” nedeniyle “Kalkınmada Çorum Modeli” tanımını ülke ekonomisine armağan eden Çorum, on yıllar süren özverili, meşakkatli sanayileşme çabalarının semeresini alma noktasına, yani adına “Sanayi Kenti Çorum” yazdırma aşamasına nihayet geldi.

Çorum insanının girişimci ruhu ve sanayileşme heyecanı ile oluşan yatırım iklimi, ulaşım altyapısının ve diğer bir takım faktörlerin yetersizliğine rağmen Çorum’u bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline getirirken, son çeyrek yüzyılda “finans dâhisi” bir Çorum evlâdı, Ahmet Ahlatcı, hemen her alanda Çorum’un çıtasını birkaç kat yükseğe taşıdı. Kendi sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduğu gibi, Çorum’u da ihracatın süper ligine yükseltti. Cirosu ile ülkenin ilk 5 devi arasına demir attı.

Ahlatcı Holding’in son birkaç yıl içinde savunma sanayiine yönelmesi ise, benim şahsen yarım yüzyıldır dilimden düşürmediğim “Sanayi Kenti Çorum” hayalimi bir anda gerçeğe dönüştürdü. Okurlarım çok iyi biliyorlar ki, sanayileşme ile birlikte Çorum’un, aynı zamanda kültür ve sanat, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, turizm, spor alanlarında da bölgesel merkez haline geleceğinden hiç kuşku duymuyorum.

Ahlatcı Holdin’in Sungurlu’ya yaptığı dev “Gold Force” Barut Fabrikası’nın maliyeti 1.2 milyar dolar. Otomotiv sektöründe yalvar-yakar ülkemize çekmeye çalıştığımız, binbir taviz verdiğimiz dış yatırımlardan daha büyük. Ve şimdi de Samsun yolunda yeni oluşturulan Organize Sanayi Bölgesi’ne 2.3 milyar dolarlık bir yatırım projesi, Ahmet Ahlatcı ve evlâtları tarafından kamuoyuna açıklandı. Tek kelimeyle “müthiş”. Çorum’da 1.600 kişiye daha iş olanağı yaratacak dev bir tesis…

Şimdiye kadar Çorum’u “sanayileşme hamlesini başlatmış bir kent” olarak tanımlıyordum ve doğrusu ya, gerçek manada “sanayi kenti” Çorum’u göremeden gözüm açık gidecek diye korkuyordum. Şimdi inandım ki, Ahlatcı’nın açtığı yoldan daha çok sayıda büyük yatırıma tanık olacağız ve çok geçmeden Çorum’u “sanayi kenti” diye tanımlayabileceğiz. Benim gibi tüm Çorum sevdalılarının büyük heyecan duyduklarını biliyorum. Teşekkürler Ahlatcı Ailesi. Teşekkürler Çorum’un tüm kahraman girişimcileri.