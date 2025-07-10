Çorum Hürriyet Meydanı ve çevresindeki yapıların yıkımıyla birlikte şehrin silueti değişiyor. Ulu Cami'nin yakınındaki son yapıların da yıkımına başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi kimliğin yeniden kazanılması adına kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, Tarihi Şehir Meydanı içerisindeki son binaların da yıkıldığını duyurdu. Ulu Cami civarındaki bankaların taşınması ve otobüs duraklarının yerinin değiştirilmesinin ardından Tarihi Şehir Meydanı'nı oluşturduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, bölgede kalan son yapılardan Sinanoğlu Fırını ve Kadifeler'in bulunduğu alana geldiklerini belirtti. Başkan Aşgın, hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarının başladığını açıkladı. Başkan Aşgın, 1950'li yıllarda bir yangında tamamen yok olan eski hükümet konağını da, meydanın içerisinde orijinaline benzer bir şekilde yeniden inşa edeceklerini söyledi. Projelerin büyük bir ekip ruhuyla yürütüldüğünü vurgulayan Aşgın, "Durmak yok, aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Belediyedeki tüm kardeşlerimizle, mesai arkadaşımızla birlikte el birliğiyle bu işleri yapıyoruz. Şehrimizi ihya etmeye, inşa etmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarihi dokunun ve kültürün Çorum'a geri kazandırılması adına açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldırma vizyonumuzun bir gereği olarak, Ulu Camimizin hemen yakınındaki son yapıların da yıkımına başladık. Burası, uzun yıllardır nefes almakta zorlanan şehir merkezimizin adeta yükünü taşıyordu. Şimdi o yükten arınıyor, kentimiz rahatlıyor. Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalara başladı. Bu alanı da meydana katacağız. İhalesini gerçekleştirdik, çok kısa sürede burayı da dönüştürmüş olacağız. Meydanımız daha güzel, daha ferah bir hale gelecek" diye konuştu.

Meydan projesinin sadece estetik değil, kimlik kazandıran bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Aşgın, "Veli Paşa Hanı'nın önünde devam eden yıkım çalışmalarının da yıl sonuna kadar tamamlanacağız. Kimlikli bir şehir, tarihi dokunun ayağa kalktığı bir Çorum, hepimizin ortak dileği. Veli Paşa Hanı çevresindeki dönüşümle ilgili ihalemizi yaptık, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu bölge pırıl pırıl, tarih kokan bir cazibe merkezi olacak" şeklinde konuştu.

Muhabir: İHA AJANS