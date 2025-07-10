Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, önceki dönem CHP Belediye Meclisi Üyesi Turgut İlgü’nün annesi Firdevs İlgü hayatını kaybetti.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden emekli merhum Aziz İlgü’nün eşi, inşaat mühendisi Turgut İlgü’nün annesi Firdevs İlgü’nün cenazesi, 11 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkânının ardından Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Güplüce köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi