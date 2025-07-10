Geçtiğimiz aylarda Çorum Belediye Meclisi’nce mali destek sağlanan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından yapımı sürdürülen "Rıza Şehri" projesinde inşaat çalışmaları devam ederken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın meclis tarafından karara bağlanan para desteğinin kalan miktarının da hesaba aktarıldığı bilgisini verdi.

Beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy Dede’yi ziyaret eden Başkan Aşgın inşaat çalışmalarına da kepçe ve kamyonlarla destek vereceklerini belirtti.

Başkan Aşgın, “Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından yapımı sürdürülen “Rıza Şehri” projesine belediye meclisimizde aldığımız kararla toplamda 2 milyon TL olacak desteğimizi açıklamış, bu tutarın 1 milyon TL'sinin ödemesini geçtiğimiz günlerde yapmıştık. Kalan 1 milyon TL'nin ödemesini de yapıyoruz. Maddi, manevi desteğimizi sürdürdüğümüz projenin başındaki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy Dede'ye kolaylıklar diliyoruz. Bu güzel projenin Alevi Canlarımız ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AŞGIN TALİMAT VERDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde oturan vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın vatandaşlardan gelen talebi de geri çevirmedi. Vatandaşların kamelyaların kullanılamaz hale geldiğini belirtmesi üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yenilenmesi konusunda talimatı verdi. Başkan Aşgın’ın talimatının ardından ekipler yenileme çalışmalarına başladı.

Muhabir: Haber Merkezi