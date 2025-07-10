Dalyan Makina sahibi Erkan Dalyan, Anitta Otel’de düzenlediği basın toplantısıyla 2026 yılının Ekim ayında yapılması planlanan Çorum TSO seçimleri için aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. “Çorum’da Değişim Zamanı” sloganıyla yola çıkan Dalyan ve ekibi, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı vaat etti.

Toplantıda Dalyan’a Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı eşlik etti. Erkan Dalyan, konuşmasında sadece adaylıklarını değil, projelerini ve vizyonlarını da ayrıntılı şekilde paylaştı.

“GÜÇLÜ TEMSİL, KATILIMCI YÖNETİM”

5.400’e yakın üyesi ve 21 meslek grubunu kapsayan Çorum TSO’nun, kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Dalyan, seçim sürecini erken başlatarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dalyan, “Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın sadece seçimden seçime hatırlanan bir yapı değil, şehrin geleceğini şekillendiren aktif bir kurum olmasını istiyoruz” diyerek 21 meslek komitesinin düzenli şekilde toplanacağını ve kararların ortak akılla alınacağını vurguladı. Dalyan, meclis ve yönetim kurulu toplantılarının da basına açık yürütüleceğini belirtti.

“İLK ETAP PROJELERİMİZ”

Dalyan, seçilmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de kamuoyuyla paylaştı.

Bunlar arasında, “57 kişilik TSO Yüksek İstişare Kurulu’nun kurulması, uluslararası fuarlara kurumsal katılım, e-ihracat ve e-ticaret destek programları, girişimciler için paylaşımlı ofis ve kuluçka merkezi, TSO web sitesinin yenilenmesi, Hitit Üniversitesi ile tam iş birliği, Organize Sanayi Bölgesi sayısının 10’a çıkarılması, yerel basının güçlenmesi için düzenli bilgilendirme toplantıları, TSO binasında üyeler için restoran/kafe hizmeti, mesleki eğitim merkezleri ile iş birliği ve beceri geliştirme atölyeleri kurulması ve sivil toplum kuruluşlarına tam destek” gibi projelerin bulunduğunu kaydeden Dalyan, “Düşüncelerimizi Çorum dışına çıkaramazsak, ürünlerimizi de çıkaramayız” dedi.

“HER GÜN, ŞEHRİMİZ İÇİN BİR FIRSAT”

Açıklamasının sonunda tüm Çorum halkına ve TSO üyelerine seslenen Erkan Dalyan, “Yalnızca seçim günü değil, her günü Çorum için bir fırsat olarak gören bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Güçlü, çözüm odaklı ve kapsayıcı bir oda için hazırız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi