İklim Değişikliği Kanunu’nun TBMM’de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, “Bu kanunun Meclisten geçmesi için evet oyu kullanan, kanun oylanırken Meclise gitmeyen ve kanunun geçmesine sebep olan tüm milletvekilleri büyük bir vebale girmiştir” dedi.

İklim Kanunu’nu AB, DSÖ ve BM’nin hazırladığını ve bu kuruluşların Siyonist kuruluşlar olduğunu belirterek kanunun ülkemizde uygulanması için Dünya Bankası ile kredi anlaşmaları yapıldığını söyleyen Nuri Kuşcu, ABD, Fransa, Rusya ve İtalya’nın bu anlaşmadan çekildiği halde hükümetin ısrarının nedenini sordu.

İklim Kanunu için ‘temiz enerji, temiz çevre’ gibi çeşitli güzellemelerle kamuoyunda algı oluşturulduğunu, bir yandan da madencilik yapılacak denilerek milletin zeytinlik, bağ ve bahçelerine el koymanın nasıl bir millilik olduğunu da soran YRP İl Başkanı Kuşcu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı; (Tarım yasaklanacak, çifçi istediği ürünü ekemeyecek. Millete yapay et yedirecekler türü safsatalarla İklim Kanunu’nu kötülemek çok büyük şuursuzluk örneğidir’ demiş.

Şimdi soruyoruz. Tarımda kota uygulaması var mıdır yok mudur? Çiftçi istediği kadar tütün ve şekerpancarı ekebiliyor mu? Ankara Üniversitesi öncülüğünde yapay et uygulaması başlandı mı?. Başladı ise buna neden ihtiyaç duyuldu.? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘karbon vergisi almalıyız’ dediği yeni vergi türü, hangi şuurla icat edilmiştir? Tarım, hayvacılık ve sanayimizi teslim alacak olan bu İklim Yasası ne yerlidir ne de millidir. Bu kanunun Meclisten geçmesi için evet oyu kullanan, kanun oylanırken Meclise gitmeyen ve kanunun geçmesine sebep olan tüm milletvekilleri büyük bir vebale girmiştir”

Muhabir: Haber Merkezi