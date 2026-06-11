Kısa adı ÇOSED olan Çorum Sanat Eğitim Derneği’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği “Sanat Okulda” programı, önceki gün Yunus Emre Ortaokulu’nda, eğitimci-ressam Nazife Çiçek’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programda, Alper Türkyılmaz “Renklerle Bağırmak, Çizgilerle Anlatmak”, Emine Pelteci “^Neden Soyut Sanat”, Esmeray Dekli “Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakülteleri: Kimler İçin?”, Esin Dekli Yakın ise “Heykel Sanatı” konularında bilgilendirme yaptılar.

ÇOSED Başkanı Bünyamin Ağbal, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, bu çalışmalarında kendilerine kolaylık gösteren Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü’ne teşekkür etti.