Türkiye'de sayıları azalan kızıl geyiklerin çoğaltılması için Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Ormanları içinde yer alan geyik üretme istasyonunda çalışmalar sürüyor.

Atatürk Orman Çiftliğinden 1984 yılında getirilen bir çift kızıl geyik ile kurulan istasyondaki geyik sayısı 40 yılda 129'a çıktı. Doğal yaşam alanında yetiştirilen bu geyiklerden 84'ü Samsun, Çorum, Gümüşhane ve Giresun'da doğaya bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, AA muhabirine, istasyonda geyik üretiminin 40 yıldır devam ettiğini söyledi.



Geçen yıl 4, 2022 yılında 8 geyiği doğaya bıraktıklarını, bu yıl da 8 ila 10 arasında geyiğin doğaya salınmasını planladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "İstasyonumuzda Atatürk Orman Çiftliğinden 1984 yılında getirilen bir erkek ve bir dişi kızıl geyik ile üretime başlandı. Bugüne kadar 84 geyik doğaya salındı. Alanda 45 kızıl geyiğimiz var. Bunların 6'sı erkek, 26'sı dişi, 13'ü ise yavrudur. Ülkemizde koruma altında olan kızıl geyiğin popülasyonunu artırmak için üretim çalışmamız devam ediyor.

84 hektar büyüklüğündeki alanımızda kızıl geyiklerin sayısının artırılması için her türlü imkan bulunuyor. Etrafı tel örgü ile çevrili alanı sürekli takip ediyoruz. Yemlerini, sularını eksik etmiyoruz. Devamlı koruma altındalar. Bekçimiz de 24 saat görevde. Bu şekilde geyikleri korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz."

Yılmaz, istasyondaki gebe dişi geyiklerden bu yıl 10 yavru beklediklerini sözlerine ekledi.

(AA)