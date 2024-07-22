Samsun'da bin 103 yataklı Şehir Hastanesinde fizik gerçekleşme yüzde 96,40 seviyesine ulaştı. 1 milyar 69 milyon TL'lik yatırımlık devasa hastanenin yapımında sona yaklaşılıyor.

2021 yılında yapımına başlanan 126 milyon 900 bin TL yatırım bedelli 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin fizik gerçekleşmesi yüzde 97'ye ulaştı. 40 milyon 890 bin TL'lik yatırımı bulunan Çarşamba Sağlıklı Hayat Merkezi, 6 Aile Sağlığı Merkezi (6 Aile Hekimliği Birimi) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun fizik gerçekleşmesi yüzde 30'larda. 21 milyon 172 bin TL'lik yatırımı bulunan Samsun Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi (10), Aile Sağlığı Merkezi (7 Aile Hekimliği Birimi) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun fiziki gerçekleşmesi yüzde 97'ye çıktı.

50 yataklık Alaçam Devlet Hastanesinin 52 milyon 800 bin TL'lik yatırımı bulunuyor. Yapımına başlanan hastanenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 9 seviyesinde. Kavak ilçesine ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılıyor. Bu istasyonun fiziki gerçeklemesi ise yüzde 75 seviyesine ulaştı. Devam eden bu yatırımların Alaçam Devlet Hastanesinin dışında tüm yatırımların 2024 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.

Samsun'da 2022-2023 yılında tamamlanan sağlık yatırımları için 54 milyon 574 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 368 bin 59 milyon TL yatırım yapılmış olacak.

Editör: İHA AJANS