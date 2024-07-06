Samsun'da bir kişi silah vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alamayan Umut Kemal Ekşi'nin (43) kaldığı 1+1 dairede cansız bedeni bulundu. Yatak odasında tabancayla vurulmuş halde bulunan Ekşi'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör: İHA AJANS