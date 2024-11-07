Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü 1979 mezunları, eserlerini Eskişehir’de sergiledi.
Serginin açılışına, Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı, hemşehrimiz Sadettin Yücel, Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.
Çorum’dan öğretmen-ressam Nilgün Ayşecik Çevik ile Feride Alev Burhanoğlu da eserleriyle sergide yer aldı.
Samsun Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden Fikri Cantürk, Zehra Sengir, Mehmet Aslan, 1979 mezunlarından Aslı Çakar Özden, Ayten Sarıkaya, Celalettin Tecimer, Feride Alev Burhanoğlu, Gülser Aral Erkmen, Hülya Kır Yonguç, Mahir Sancı, Mine Mutlu, Nilgün Ayşecik Çevik, Nimet Gözükan Cörüt, Orhan Özkan ve Zehra Topaloğlu, eserlerini sergilediler.
Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel’in organizasyonu çerçevesinde, konuk ressamlara Eskişehir’in tarihi ve turistik mekânları gezdirildi.