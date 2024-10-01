Müge Anlı'ya katılan Samet Şeker'in ailesi, 22 yaşındaki gencin bulunması için seferber olmuş durumda. Aile, Samet'in kaza süsü verilmiş cinayete kurban gittiğini iddia ederken, Samet'in sevgilisi Melisa'nın açıklamalarını şüpheli bulduklarını dile getirdi. Muhabir Hüseyin Melisa ile konuştuklarını, Melisa'nın "Aile beni suçluyor ama ben suçsuzum. Raporların çıkmasını bekliyorum. Eğer bu olay bir cinayetse ben de yayına katılıp gerçeklerin aydınlatılması için elimden geleni yaparım" dedi.

30 Eylül Pazartesi günkü programda Kübra Hanım, rahmetli kardeşinin sevgisi Melisa'nın açıklamalarını şüpheli bulduğunu söyledi.

Kardeşi Samet'in kaybolduğu gün arkadaşlarına "Ben sevgilime sürpriz yapmaya gidiyorum" dediğini dile getiren Kübra Hanım, Melisa'nın bu soru işaretlerini cevaplandırmasını istedi.

1 Ekim Salı günkü programda ise Çorum'dan canlı yayın yapıldı. Samet Şeker'in kaybolduğu gün 'Görüşeceğim' dediği arkadaşı ile o gün Samet ve Emin'i gördüklerini iddia eden görgü tanıkları canlı yayın konuğu oldu.

Görgü tanıkları, Samet Şeker'in kaybolduğu gün arkadaşı Emin ve 2 kızla Samet'i arabasıyla gördüklerini iddia etti. Samet Şeker'in arkadaşı Emin ise kendisinin o gün Kargı'da olduğunu ve Samet'le görüşmediklerini savundu.

Samet Şeker olayının sır perdesi Müge Anlı programında aydınlatılmayı bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Çorum'da 22 Eylül’den evden ayrılan kayıp 22 yaşındaki Samet Şeker’den bir daha haber alınamadı. Ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker’in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı.

26 Eylül'de ise Samet Şeker’in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi.