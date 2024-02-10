Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu "Şakşakçılar", şubat ayında Samsun, Bursa ve İstanbul seyircisiyle buluşacak. Gülce Ünlü’nün çevirisi, Emrah Eren’in proje danışmanlığıyla TiyatrOPS tarafından sahnelenen oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı. "Şakşakçılar", 19 Şubatta Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi, 26 Şubatta Bursa BAOB Sahne’de 28 Şubatta İstanbul Fişekhane Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

SEYİRCİNİN DE KATILIMIYLA MÜZİK VE MİZAH DOLU BİR SERÜVEN

1895 yılının atmosferinde geçen oyunda, Paris tiyatrolarının seyirci arasına karışarak doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı yıllar anlatılıyor. Ünlü Şakşakçı Şefi Auguste Levasseur, “Balık Kartalı’nın Serüveni” adlı müzikal trajedinin açılış gecesine 2 saat kala şakşakçı ekibi tarafından terk edilir. Yardımcısı Dugommier’nin sağdan soldan bulduğu acemi şakşakçılar ile 5 perdelik, 40 sahne değişiminden oluşan büyük yapımın prömiyerine 2 saat kala prova yapmak zorunda kalırlar. Dugommier’nin müzisyen kız kardeşi Fauvette'in de katılmasıyla şenlenen bu canhıraş provayla akşamki temsilin alkış düzenini kurtarma telaşı içindedirler.

Editör: İHA AJANS