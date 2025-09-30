Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Sakaryaspor’la Sivasspor arasında oynanan maça Sakaryaspor’un kural ihlali damga vurdu.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan ve Muğla bölgesi üst klasman hakemi Hakan Ülker’in yönettiği maç 0-0 biterken, 82.dakikada yaşanan kural ihlali karşılaşmanın önüne geçti. Statüye göre, takımlar sahada en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar. Bu bilgi ışığında Sakaryaspor teknik direktörü Serhat Sütlü ilk 11’de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç olmak üzere 4 yabancı futbolcuya forma verdi. 62.dakikada Wissam Ben Yedder, 74.dakikada Rijad Kobiljar’ın da oyuna dahil olmasıyla Sakaryaspor’un sahadaki yabancı oyuncu kontenjanı doldu. Ancak, 82.dakikada Burak Çoban’ın yerine Umechi Daniel Akuazaoku da oyuna girince yabancı sayısı 7’ye çıktı. Bu durum, kural ihlalini de beraberinde getirirken, Sakaryaspor’un 3-0 hükmen yenik sayılması bekleniyor.