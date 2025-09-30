Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak maçlardan sona lige milli ara verilecek. Milli aranın ardından heyecan 10.hafta maçlarıyla devam edecek olup, 10.hafta maçları 17-20 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Çorum FK, 18 Ekim Cumartesi günü, Hatayspor’la deplasmanda karşılaşacak. Mersin Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

11.hafta maçları 24-26 Ekim’de oynanacak olup, Arca Çorum FK, Boluspor’la 26 Ekim Pazar günü, Çorum Şehir Stadı’nda, saat 16.00’da karşılaşacak.

12. hafta maçları 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK 3 Kasım Pazartesi günü, İstanbul’da Erokspor’la karşılaşacak. Erok Stadı’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.

13.hafta maçları 7-9 Kasım tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 9 Kasım Pazar günü, Iğdır FK’yı konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

14.hafta maçları ise 21-24 Kasım tarihlerinde oynanacak. Çorum temsilcisi, 22 Kasım Cumartesi günü, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda, saat 13.30’da başlayacak maçta Bandırmaspor’un konuğu olacak.