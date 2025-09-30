Arca Çorum FK’da Cuma günü oynanacak olan Manisa FK maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenman ile devam ederken, antrenman öncesi Teknik Direktör Çağdaş Çavuş basın mensupları ile bir araya geldi. Konuşmasına görev yaptığı her yerde basının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak başlayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş bundan sonraki süreçte de basın mensupları ile devamlı bir araya gelmeye özen göstereceğini ifade etti.

ÜMRANİYE MAÇINDA TAKIMIM DAHA İYİYDİ

Göreve başladığı günden itibaren takımın gelişimi ile ilgili gelen soruya cevap veren deneyimli teknik adam, “Bakıldığı zaman 1 haftada iki maça çıktım. Serikspor maçı ile Ümraniyespor maçı arasında takımımda farklılıklar var. Ümraniyespor maçında takımım daha iyiydi. Serik maçı ile Ümraniye maçı arasında oyuncularımın saha içindeki duruşunda bile büyük fark var. Gelişim kaydediyoruz. Üstüne koya koya devam edeceğiz. Ümraniye maçındaki dominant oyunumuzu arttırarak devam ettireceğiz. Önemli bir puan kaybı yaşadık ama bakıldığı zaman 7 tane önemli pozisyonumuz var. Bunların arasında direkten dönen toplarımızda var. Bizim amacımız pozisyon sayımızı da, direkten dönen top sayımızı da arttırmak. Bu oyuncu grubu arasında daha önce beraber çalıştığım oyuncular da var. İnanıyorum ki Manisa FK maçı ile birlikte çok daha iyi bir Çorum FK izleterek milli araya gireceğiz” dedi.

OYUNCU GRUBUNA GÜVENİYORUM

Açıklamasının devamında oyuncu grubu ile alakalı gelen soruya da içtenlikle cevap veren Çağdaş Çavuş, “ Oyuncu grubuma güveniyorum. Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Biz bu oyuncu grubu ile ofansif bir oyun anlayışını benimseyeceğiz. Hücumda daha üretken ve daha sonuç odaklı bir takım haline döneceğiz. Emin olun seyir zevki yüksek maçlar oynayarak hem biz, hem oyuncularımız, hem de taraftarımız keyif alacak” ifadelerini kullandı.

GEÇİŞLERİ DOĞRU YAPMALIYIZ

Görev süresi içerisinde Çorum FK’da eksik olan ne sorusuna da cevap veren Çağdaş, “Ben daha önceki takımlarda da hep ofansif oyunu benimsedim. Burada da bunu önemsiyoruz. Geçiş oyunumuz da biraz problem var. Bunun üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Dominant bir oyunun parçası olan geçiş oyununu doğru yapmamız lazım. Maç 90 dakika olan bir bölüm. Bu bölümde zaman zaman kontrolü ele alarak doğru konumlanarak geçişleri hızlı ve doğru yapmak zorundayız” dedi.

ŞAMPİYON OLABİLME DUYGUSU İLE OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Çavuş konuşmasının devamında ligin şuan dengeli gittiğine de vurgu yaparken, bu dengeyi kırmak adına Çorum FK’nın seri galibiyetler alarak şampiyon olabilme duygusu ile maçlara çıkması gerektiğini belirtti. Şampiyonluk duygusunu oyuncuların da benimsediğinin altını çizen Çavuş, “Ama bu duyguyu sahanın içerisine dökmemiz gerekiyor. Bunu da başardığımız zaman oynadığımız oyun ve elde ettiğimiz sonuçlar daha çok değer kazanacak. Benim ve ekibimin en büyük hedefi iyi oyun ve galibiyet” dedi.

MANİSA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL

Manisa FK ile ilgili gelen soruyu da cevaplayan Çağdaş Çavuş, “Manisa benim için çok özel bir kulüp. 1.Lig’de teknik adamlığa başladığım ilk kulüp. Benim şuan var olmamı sağlayan bir kulüp. Fakat bu değerin yanında benim için şuan Çorum FK daha önemli ve daha özel bir kulüp durumunda” şeklinde konuştu.

KUPADAKİ DURUMUMUZU YÖNETİMLE KONUŞACAĞIZ

Ziraat Türkiye Kupası hakkında gelen soruya, “Kupada bildiğiniz üzere Kütahyaspor ile eşleştik. Evimizde oynayacağız. Takımımızın aynı anda bu kupada da rahat bir şekilde mücadele edeceğini düşünüyorum. Ancak bunu yönetimimizle oturup konuşacağız. Malum kupa demek çok fazla maç demek. Bunu yönetimimizle görüştükten sonra daha net bir şekilde cevaplayabilirim” dedi.

AMED VE IĞDIR YARIŞIN İÇİNDE OLACAKLARDIR

Geride kalan 8 haftalık periyotta şampiyonluk adayı kimler sorusu üzerine açıklamalarına devam eden Çavuş, “Bizim ligimiz çok değişken bir lig. Yani bu ligin çok fazla bir dominant yapısı var. Sezon sonuna kadar da zirve devamlı değişecek gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Çorum FK’nın yanı sıra Amedspor ve Iğdır FK’nın bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacak gibi görünüyor. Oyun anlamında da yavaş yavaş yükselişe geçeceklerdir” ifadelerini kulandı.

GERALDO MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK

Sakat oyuncuların durumu hakkında soruyu da cevaplandıran deneyimli teknik adam, parmağında sorun olan kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın sakatlığının biraz daha süreceğini ifade ederken, Geraldo’nun ise milli aradan sonra takıma katılacağını söyledi.