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Olay 17 Ekim’de Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi’nde bir ikamette meydana geldi. Mert D.(22), şaka amaçlı elindeki havalı tabanca ile Azerbaycan uyruklu arkadaşı Ismayıl S.(19)’a ateş etti.

Havalı tabancadan çıkan saçmanın gözüne saplanması sonucu sinirlenen Ismayıl S. Mert D.’yi bıçakladı.



Olay sonrası gözaltına alınan Ismayıl S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bıçakla ağır yaralanan Mert D.’nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.