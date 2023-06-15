Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında kurulan Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin, sahipsiz hayvan yoğunluğunu azaltmak için çalışmalara başladığı, Çorum Merkez, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde toplam 4 lokasyonda, Çorum’un tamamına hizmet edecek şekilde doğal yaşam alanları oluşturulacağı açıklandı.

Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açılamada, 31 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmasına izin verildiği, il, ilçe ve belde belediyeleri ile İl Özel İdaresi’nin seçilmiş üyelerinden oluşan Birliğin, 30 Kasım 2022 tarihli Birlik Meclisi toplantısında tüzüğünde öngörülen Başkanlık Divanı ve Birlik Encümeni’ni teşekkül ettirildiği, ardından Birlik müdürü ve idari personel görevlendirmeleri yapılmak suretiyle de kurumsal yapının oluşturulduğu anlatılarak, “Birlik, çalışmalarını 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütmekte olup, bu sayede Kanunun Belediyelere yüklemiş olduğu görev ve sorumlulukların daha güçlü, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmiştir” ifadesi kullanıldı.

Oluşturulacak doğal yaşam alanlarında veteriner hekimler kontrolünde sahipsiz sokak hayvanlarının kontrol altına alınacağı ve ilçelerde belirlenen taşınmazların tahsis işlemlerine ilişkin süreçler halen belediyelerce yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bilindiği üzere kırsal yaşam alanlarından kentsel alanlara doğru yaşanan nüfus hareketliliği aynı zamanda şehir merkezlerinde köpek popülasyonunu da artırmıştır. Buna bir de vatandaşların yerleşim alanlarında sokak hayvanları için besleme yapmaları eklenince, şehir merkezleri adeta bu hayvanların yaşam alanı haline dönüşmüştür. Bir süre sonra da içgüdüleriyle sürü haline gelen sokak hayvanları vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bir unsura dönüşebilmektedir.

Ülkemiz genelinde akreditasyonu olan firmalardan hizmet alımı yoluyla Çorum şehir merkezinde ve ilçelerimizde ortaya çıkan sahipsiz hayvan yoğunluğunu azaltmak için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalarımız, ilgili mevzuatın belirlediği çerçevede Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile eşgüdüm ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir.”