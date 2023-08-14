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İl Divan Toplantısı’na Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Muammer Bilgiç, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Işık, İl Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz, ilçe başkanları, teşkilat yönetim kurulu üyeleri ve misafirler katıldı.

Program hakkında yazıl bir açıklamada bulunan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, “Saadet Partimizin öncülüğünde 81 il merkezimizde yaz aylarında tertip edilen piknik ortamında gerçekleştirdiğimiz il divan toplantımızı bu senede Çatak Tabiat Parkı’nda milli görüş sevdalıları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Programımıza iştirak ederek bizleri onurlandıran GİK üyemiz Muammer Bilgiç bey başta olmak üzere Genel Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Ahmet Bölükbaş'a davetimizi kırmayıp bugün aramızda olan Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Er’e teşekkür ediyoruz.

Biz temelleri sağlam köklü bir aileyiz, biz Saadet ailesiyiz. Teşkilat üyelerimizle, yönetim kurulu üyelerimizle, gençlik ve kadın kollarıyla, il ve ilçe teşkilatlarıyla genel merkez ve genel başkanımızla bir bütün kardeşler topluluğuyuz, bu birlikteliğin bir örneğini bugün burada yaşıyoruz” dedi.