Parti binası önünde düzenlenen programa Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu, Kadın Kolları yönetimi, çok sayıda partili ile çocuklar katıldı.

Filistin'de siyonist İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde kadın, erkek, genç, yaşlı ayırmaksızın acımasızca gerçekleştirdiği katliama dur demek ve öldürülen binlerce çocuğun sesi olmak ve haklı davalarında onların yanlarında olduğunu göstermek için bir araya gelen Saadet Partililer, Filistin'de yaşanan zulmün bir an evvel bitmesi için tüm insanlığı duyarlılığa ve birlikte mücadeleye davet etti.

Etkinlikle ilgili Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “Son dönemlerde Filistin topraklarında zulme, katliama maruz bırakılan mahzun, mazlum Filistin halkının acılarını hep birlikte hissediyoruz. İşte bu sebeple içerisinde bulunduğumuz 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü münasebetiyle bir program tertip ettik.

Çocuklar, Filistinli kardeşlerine destek olmak için bir araya geldi. Kardeşleri için kolları ve bacaklarına yaptıkları sembolik yara ve sargılarla çektikleri acıları bir nebze de olsa hissettirmek isteyen çocuklar da programa duyarlılık gösterdi” denildi.