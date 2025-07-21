Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün töreninde genç çifti bu mutlu günlerinde yakın akraba ve dostları ile sevenleri yalnız bırakmadı. Salonun hınca hınç dolduğu düğünde İbrahim ile Reyhan’ın nikâhını ise Belediye Evlendirme Memuru Süleyman Delice kıydı.

Mutlu çiftin bu özel gününde Gökkaya ve Arslan aileleri misafirlerle yakından ilgilenirken, davetliler ise gecenin geç saatlerine kadar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

ÇORUM HABER, Gökkaya ve Arslan ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi