Sungurlu halkı Ramazan’ın bereket ve coşkusunu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen geleneksel şenliklerle kutluyor. Organizasyonun düzenlenmesinden oldukça mutlu olan çocuklar Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Ramazan Şenliklerine yoğun ilgi gösterdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin de katılımıyla başlayan etkinliklerin her akşam iftar sonrası düzenleneceğini belirten Başkan Dere, tüm halkı bir araya getiren etkinliklerle geleneksel Ramazan gecelerini canlandırdıklarını söyledi.

Tüm hemşehrilerini şenliklere davet eden Dere, “Sungurlu Belediyesi Ramazan Şenliklerimiz başladı. Arefe gününe kadar her gün, iftar sonrasında Atatürk Meydanında "Nerede o eski Ramazanlar?" sorusuna "Sungurlu'da!" cevabını vereceğiz. Mübarek Ramazan ayını birbirinden güzel etkinliklerle tamamlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Sungurlu Belediyesi Ramazan Şenliklerine bekliyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ