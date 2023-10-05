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SmartIQ iş birliği ile hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış rakamları, satış yaşlarındaki değişim ve satış hızı değişimleri değerlendirildi. Eylül ayında yılbaşına göre 0 kilometre araç bulunurluğunun artmasına bağlı olarak filo şirketleri araç parkındaki genç araçları 2. el piyasasına sürmeleri ve araç fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 15 seviyelerindeki düşüşün de etkisiyle 2. el araçlar satışları genç araca doğru yöneldi. Şöyle ki; yılbaşında satılan her 10 araçtan 4'ü 1-6 yaş aralığındayken, Eylül ayında satılan her 10 araçtan 7'si 1-6 yaş olarak gerçekleşti.

Rapora göre, 2023 Eylül ayında satışlar aynı yılın bir önceki ayına göre yüzde 7 arttı. Toplamda ise 2 milyon 605 bin adet olan 2022 yılı satışları, 2023 yılında yüzde 10 artışla 2 milyon 862 adede ulaştı. Buna karşılık, “Ortalama Satışta Kalma Süresi” tüm segmentler bazında ağustos ayında 47 gün iken, aynı yılın eylül ayında 53 güne yükseldi. 2022 yılı Ocak-Eylül ayları aralığında ortalama satışta kalma süresi 29 günken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 47 gün oldu. Buradaki ana etkenin araç bulunurluğunun artmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Rapordaki verilere ilişkin Quick Finans'ın önemli iş ortaklarından Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, “Stok gün yaşının büyümeye devam ettiği doğru, 60-65 günleri de görebileceğini düşünüyorum. Satış fiyatlarındaki düşüş ne kadar hızlı gerçekleşirse stok günleri de o kadar düşer ve araç satışları hızlanır. Son dönemde uygulanan ekonomi politikaları çerçevesinde kredi vadelerinin kısalması tüketicilerin aylık ödeme dengelerini olumsuz etkiledi. Tüketici aylık ödemeler dengesinde taksit tutarına baktığından, vadenin uzaması faiz marjını tolere eden durumu ortaya koyacaktır” dedi.