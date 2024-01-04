Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısını 27 puanla, hedeflenen play-off potasında tamamlarken, puanların çok büyük bir bölümünü gol yemediği maçlarda topladı.

14 MAÇTA

GOL ATTI

İlk yarıda oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 30 gole karşılık 18 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım, 17 maçın 14’ünde gol atma başarısı gösterirken, sadece 7 maçta kalesini kapatabildi. 1 karşılaşma ise golsüz bitti.

Çorum temsilcisi, gol attığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 26 puan topladı. Gol yemediği 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, 19 puan toplarken, 15 gol attılar.

Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor, Göztepe, Ümraniyespor, Sakaryaspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Altay, Adanaspor, Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor ve Boluspor maçlarında gol atarken, Giresunspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Erzurumspor ve Şanlıurfaspor maçlarında gol yedi.

SADECE

3 MAÇTA

GOL ATAMADI

Ahlatcı Çorum FK, 17 maçın sadece 3’ünde gol bulamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında 2-0 kaybettiği Giresunspor ve 1-0 yenildiği Gençlerbirliği maçlarının yanı sıra, deplasmanda 0-0 biten Bandırmaspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramadı. Çorum ekibi, bu maçlarda sadece 1 puan alabildi.