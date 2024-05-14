Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çorum'da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında sona geldi. Çorum FK Tesislerinde yapılan antrenmanı ziyaret eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ve futbolcularla bir araya geldi. Milli takım heyetine antrenman sonrası tatlı ikram eden Yağbat, Fransa'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi.

Yağbat "Şehrimizde ağırladığımız Dünya Şampiyonumuz Ampute Futbol Milli Takımımızı kampın son günlerinde ziyaret ettik. Teknik Direktör İsmail Temiz hocamıza ve milli sporcularımıza, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz." dedi.

Teknik Direktör İsmail Temiz de Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat'a imzalı milli takım forması hediye etti.

Editör: HABER MERKEZİ