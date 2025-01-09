Parpucu, olayda hayatını kaybeden PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt’a Allah’tan rahmet dileyerek, başsağlığı mesajı verdi. Parpucu, “Yaşanan bu elim olay, sadece PTT çalışanlarının güvenliğini değil, toplumun huzurunu ve kamu hizmetlerinin güvenliğini tehdit etmektedir” dedi.

Parpucu, Rize’deki olayın ardından, benzer bir saldırının geçen hafta İskilip PTT Müdürlüğü’nde de gerçekleştiğini hatırlatarak, kamu kurumlarının çalışanlarının güvenliğinin daha fazla ihmal edilemeyeceğini vurguladı.

KURUM YETKİLİLERİNE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Kamu çalışanlarının güvenliği için bir dizi önlem alınması gerektiğini belirten Parpucu, kurum yetkililerine şu çağrılarda bulundu:

“Şikâyetlerde çalışanların aleyhine karar alınmamalıdır. Çalışanların hakları korunmalı ve zan altında bırakılmamalıdır. Çalışanların güvenliğini sağlamak için hukukî destek sağlanmalıdır. Güvenlik önlemleri sıkılaştırılmalı, kameralar güçlendirilmelidir. Çalışanların onurunu zedeleyecek kararlardan kaçınılmalıdır.”

VATANDAŞLARA DUYARLI OLMA ÇAĞRISI

Açıklamanın sonunda tüm vatandaşlara PTT personeline karşı daha saygılı ve duyarlı olmaları çağrısında bulunan Parpucu, “Vatandaşlarımızın, PTT çalışanlarına daha hassas ve saygılı bir tutum sergilemesi, onların işlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için çok önemlidir” dedi.

“ADALETİN SAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ”

Türk Haber-Sen olarak saldırının faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydeden Parpucu, “Bizler, yalnızca bu olayın değil, tüm kamu çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi