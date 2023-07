Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tahtasız, “Çorum Kuruçay’da emekli vatandaşlarımıza yönelik 743 konutluk proje 2017 yılında ihale edildi. 2018 yılında temeli atıldı. Yapımında üç şirket değişti. Aradan altı yıl geçti proje tamamlanmadı. Bin bir umutla projeye yazılan ve ev hayali kuran bazı emekli vatandaşlarımız ne yazık ki projenin bittiğini göremeden aramızdan ayrıldı. Sayın Bakana ve AKP iktidarının Çorum’daki temsilcilerine soruyoruz bitmeyen projeniz ne zaman bitirilecek” dedi.

PROJELER YALAN OLDU

Vatandaşların umutları ile oynandığını belirten Tahtasız, iktidar tarafından her seçim öncesi sözler verildiğini ama bu sözlerin tutulmadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Seçim öncesinde TOKİ Kuruçay konutları 1 Temmuz itibarıyla teslim edilecek denildi. Şimdiye kadar teslim edilen bir tane ev yok. Çorum’a hızlı tren sözü verildi. Yapımı için teşebbüs dahi edilmedi. Polis Moral Eğitim Merkezi, Acemi Birliği, Devlet Hastanesi, Havaalanı sözleri verildi. Ortada hiçbir somut adım yok. AKP iktidarının her şeyi gibi bu projeler de yalan oldu. Kuruçay TOKİ projesi için daha birkaç ay önce Temmuz’da teslim edeceğiz denildi. Teslimata ilişkin hiçbir açıklama yok. Emekli vatandaşlarımız evlerini bekliyor. Peşinatlarını üç yıl önce yatırdılar. Ama TOKİ onların evlerini altı yıldır teslim etmiyor. Bu kadar acziyet bu kadar iş bilmezlik ve vatandaşı bu kadar oyalamak olur mu? Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin verdiğiniz sözleri yerine getirin.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları dile getirdi:

“Çorum merkez Kuruçay Mahallesi’nde yıllar önce yapımına başlanan TOKİ konutlarının yapımın şu an hangi aşamadadır?

Kuruçay TOKİ konutlarının gecikmesinin sebebi nedir?

Kuruçay TOKİ konutlarının teslim tarihi ne olacaktır?

Kuruçay TOKİ konutlarının bugüne kadar olan toplam maliyeti nedir? Teslim edildiğinde maliyeti ne kadarı bulacaktır?”