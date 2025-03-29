Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E grubu 5.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Gerede Hedefspor’u konuk edecek. Lig’de şuana kadar oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi alan Çorum Belediyespor, üst sıralara tırmanmak adına bugün Geredespor’u mağlup etmesi gerekiyor. 5 puanlı Çorum Belediyespor ile 6 puanlı Gerede Hedefspor arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Kritik maçta Salih Serkan Koçak başhakem, Bora Çevik ise 1.yardım hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA