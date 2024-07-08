Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri ile Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmayla silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.’nin Bodrum’da olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Şüpheli ikamet ettiği adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: İHA AJANS