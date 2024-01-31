Son iki haftayı düşüşle tamamlayan altın fiyatlarında yön bu hafta itibarıyla değişti. Gram altın salı günü 2002 lira seviyesini gördü. Öte yandan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekor seviyelere doğru hareketini sürdürüyor. Endeks 8 bin 500 puan seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir eşiği geçti. Borsa en son 3 Ekim tarihinde 8 bin 562 puan ile tarihi rekorunu kırmıştı. Peki borsadaki yükselişi nedenleri neler?

Ayrıca bugün yurt dışı piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed beklentileri neler? Altın ve dolarda yön ne olur?

Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye anlattı. Baydar borsa için, ‘Bu seviyeyi kırmadan yeni zirveyi konuşmak zor’ dedi. Baydar ayrıca gram altın için yeni hedef seviyeleri açıkladı. İşte detaylar...

“Altın fiyatlarındaki hareketliliğin sebebi özellikle ABD gemilerine karşı ve askeri tesislerine karşı yapılan saldırılardır. Bölgede yayılan saldırılar ister istemez risk yaratıyor ve yatırımcılar da bu riskten kaçınmak amacıyla altına yöneliyor. Altına talebin ana nedeni parasal sistemde özellikle ABD kökenli iki olaydır. Birincisi bölgede Husilerin ABD gemilerine yaptığı saldırılar, bir diğeri de ABD’de Texas ile federal hükümet arasındaki gerginlikler tedirginlik oluşturuyor. Bu nedenle altın fiyatlarında yükseliş oluyor.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA! BEKLENTİLER NE?

Fed ile ilgili hemen hemen herkes aynı fikirde, faiz indirimi beklenmiyor. Burada önemli olan konu Fed’in mart ayında faiz indirebilir beklentisi yüzde 80’lerden yüzde 50’lere düştü. Fed büyük ihtimalle mart ayını da pas geçecek. Artık piyasa yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine hazırlanıyor. Ancak ‘bu toplantıda bir sürpriz olacak mı?’ bunu hep birlikte göreceğiz.

‘KISA VADEDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ RAFA KALKTI’

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon yüksek seyrettikçe faiz oranlarının yüksek kalabileceğini söyleyebilir. Bu nedenle de euro/dolar paritesinde 1.08’lere doğru gevşeme var. Bu da doların güçlendiği anlamına geliyor. Yakın vadede faiz indirimi beklentileri rafa kalkmış gibi duruyor.

BORSADA YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Borsada teknik olarak uzun bir süredir yukarı sinyalleri var. Borsa 8 Ocak tarihinden beri yukarı sinyalleri veriyor. Bu sinyaller eşliğinde teknik olarak yukarı trend eğilimi güçlendi. Bir miktar yükseliş görülebilir. Çünkü yerel seçimler yaklaşıyor ve yerel seçimler sonrasında piyasaya yabancı girişi bekleniyor. Mart ayından sonra yabancı girişi olabilir bu nedenle portföy oluşturma çabalarını görüyoruz. Borsada işlem hacimleri artıyor, bu da borsada yukarı trendin devam edeceği anlamına geliyor.

YENİ REKOR GELİR Mİ?

Borsada 8 bin 500’lü seviyeler önemli. Daha önce 8 bin 574’ten geri dönüş olmuştu. Bu zirveyi test edip etmeyeceğini göreceğiz. Daha önceden yüksek işlem hacimleri ile denediği bu zirveyi kıramamıştı. Şu anda işlem hacimleri o döneme göre yarı yarıya daha düşük. Bu işlem hacmi ile ‘yeni rekor gelir mi?’ bunu hep birlikte göreceğiz.

Borsa 8 bin 574 ile 8 bin 600 seviyelerini kırmayı deneyecektir. Eğer başarabilirse bir sonraki alan 8 bin 964 puan olacaktır. Borsa bu seviyeye kadar bir çıkış gerçekleştirebilir. Bu zirvenin kırılması için özellikle yabancı yatırımcı girişi konusunda beklentilerin artmasında fayda var, aksi takdirde fiyat geri dönebilir.

‘BORSANIN ÖNÜNDE İKİ HANDİKAP VAR'

Borsanın önünde iki önemli handikap var. Birincisi jeopolitik risklerdir, bu hızla artıyor. Birçok ülkede savaşa hazırlık senaryoları var. Bu borsa önünde risk oluşturuyor. Diğer sebep ise resesyon. Bu da ister istemez şirketlerin istediği ciroyu yapamaması anlamına geliyor. Gelecekte hedeflenen cironun tutmama ihtimali var bu da borsadaki şirketlerin hedef fiyatlara ulaşamayacağı anlamını taşıyor.

‘BU SEVİYEYİ KIRMADAN YENİ ZİRVEYİ KONUŞMAK ZOR’

O yüzde 2024 yılında borsa için biraz daha temkinli olma zamanı diyebiliriz. Borsa bu seviyeyi (8 bin 600 puanı) kırmadan yeni zirve seviyeleri konuşmak zor.

‘GRAM ALTINDA GEVŞEME OLABİLİR’

Altın için iki önemli konu var. Birincisi dolar/TL, burada vadeli işlemlerde kurlarda aşağı yönlü baskı görsek de yıl sonu dolar tahmini 42 TL civarında. Şu an için beklenen enflasyon oranında bir artış fiyatlanıyor. Demek ki kurda olağanüstü bir hareket beklenmiyor. Bu altın fiyatlarına yarıyor. Dolarda aşağı yönlü hareket olursa bu gram altında fiyatların aşağı gelmesi demek. Önümüzdeki süreç içerisinde yabancı yatırımcı girişi artar ve Merkez Bankası rezerv biriktirmeyi bırakırsa dövizde aşağı yönlü hareketlere bağlı olarak gram altında gevşeme olabilir.

‘2150 DOLAR POTANSİYELİ DEVAM EDİYOR’

Global anlamda altın jeopolitik riskler arttığı sürece talep görüp yukarı yönlü hareketlerini sürdürecektir. Ons altının 2150 dolar seviyelerine kadar yükselme potansiyeli devam ediyor.

GRAM ALTINDA TAHMİNLER NE?

Eğer dövizde satış gelirse dolar/TL düşerken altında da aşağı yönlü hareket olabilir. Bu durumda gram altının 1918 ve 1831 TL’ye kadar düşme potansiyeli olabilir. Global piyasada ise altında aşağı ihtimali düşük.

Eğer yabancı girişi olmazsa yurt dışındaki hareketlenmeye bağlı olarak gram altının 2 bin TL fiyatı üzerinde hareket edeceğini düşünüyorum.”