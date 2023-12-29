Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı çekilişi için geri sayım başlarken, vatandaşları da en büyük ikramiye olan 400 milyon liranın heyecanı sardı.

Çorum’da Milli Piyango ve şans oyunları bayii olarak 35 yılı geçkin süredir hizmet veren ve bugüne kadar bir çok ikramiye çıkan Rıfat Büfe’de de yılbaşı biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Yıllardır Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliğini de yürüttüklerini hatırlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, Milli Piyango bilet satışlarının devam ettiğini, satışların geçmiş yıllara oranla da daha canlı olduğunu belirterek, bilet alarak şansını denemek isteyenlerin son güne kalmadan biletlerini temin etmesini önerdi.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişinde bu yıl 400 milyon liralık dağıtım garantili para dışında toplam ikramiye tutarının 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacağını anlatan Umur belirlenen kurala göre bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacağını hatırlattı.



Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edeceğini ve çekilişin yarın akşam (31 Aralık 2023) televizyonda canlı olarak yayınlanacağını söyleyen Rıfat Umur, Milli Piyango İdaresi’nin 2023'te 200 milyon lira, 2022'de 120 milyon lira, 2021'de 100 milyon lira, 2020'de ise 80 milyon lira büyük ikramiye dağıttığını da hatırlattı.

VERGİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarının indirilmesine ilişkin karar alındı. Yasa dışı sanal bahis mücadelesine yönelik, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranları indirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.