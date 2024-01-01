İl Başkanı Günay, Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet yeni yılı Şehitlikte karşıladı. Burada şehit aileleri ile birlikte Çorum Şehitliği’nde dua eden Günay ile Aşgın daha sonra ise yılın ilk ziyaretini gece-gündüz, sabah-akşam işinin başında hemşehrilerimizin güvenliği için nöbet tutan kahraman itfaiyecilere gerçekleştirdi.



Daha sonra Çorum Saat Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekinen Günay ile Aşgın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevi başındaki personel, tedavi gören hastalar ve ailelerini de ziyaret etti. Günay buradan ise İl Başkan Yardımcıları ile birlikte kentin değişik noktalarında görev yapan polisleri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.