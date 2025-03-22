Ahlatcı Çorum FK’nın, 29 Mart Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 31.hafta maçında konuk olacağı Pendikspor’da milli ara nedeniyle futbolculara verilen izin bitti. İstanbul temsilcisi, sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanın ısınmadan sonra taktik içerikli oyun şeklinde geçtiği belirtildi.
Pendikspor, hafta sonunda yapacağı antrenmanlarla Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Editör: HABER MERKEZİ