Futbol oyun kurallarını belirleyen kuruluş olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltı atışlarıyla ilgili “çifti temas” duruma dair önemli bir değişikliğe imza attı.

Yeni kurala göre; eğer penaltıyı kullanan oyuncu topa istemsiz olarak iki kez temas eder ve bu pozisyon golle sonuçlanırsa, penaltı tekrarlanacak. Bu durum, oyuncunun dengesini kaybederek istem dışı ikinci bir temas gerçekleştirmesi gibi senaryoları kapsıyor. Ancak top ağlara gitmezse, yani ikinci temasa rağmen gol olmazsa, hakem endirekt serbest vuruş kararı verecek. Bu kural, yalnızca normal süre içindeki penaltılarla sınırlı değil, aynı zamanda penaltı vuruşlarıyla sonuçlanan seri atışları da kapsıyor. Seri atışlarda çifte temas söz konusu olursa atış “kaçırılmış” sayılacak.

Yeni kural, 2025-2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe girecek.