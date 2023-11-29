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Olay Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Emirhan S., Vatan Sokak’ta bulunan bir parkta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Olay sonrası ikametine gelen yaralı şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine sahsın ikametine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karnından bıçaklanan Emirhan S., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.