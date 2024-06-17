Başarılı geçen ameliyatın ardından duygularını paylaşan Kaya, “Artık çocuğumun istediklerini daha rahat yapabileceğim. Onunla oyun oynayabileceğim. Bunları düşünmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

Bir çocuk annesi Demet Kaya’ya uzun yıllardır yaşadığı el titremesi sorunu sebebiyle 2020 yılında Parkinson teşhisi kondu. Kaya, tedavisine İEÜ Medical Point Hastanesi’nde devam ederken, Nöroloji bölümünden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ile Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Ali Akay, hastaya beyin pili takılmasına karar verdi. Uyutulmadan ameliyat edilen Kaya’ya beyin pili başarılı bir ameliyatla takıldı.

“AMELİYAT UYANIKKEN YAPILDI”

Parkinson sebebiyle yaşam kalitesinin düştüğünü söyleyen Demet Kaya, “10 yaşımdan beri tek elimde titreme vardı ama çok önemsenecek kadar değildi. 2020’de belirgin hale geldi. Kendime zarar vermeye başladım. Üzerime kaynar su, yağ dökmeye başladım ve Parkinson tanısı kondu. Burada hocalarım bana umut aşıladılar. Beyin pili ameliyatı oldum. Ameliyatı da beni uyutmadan yaptılar. Elektrotu yerleştirdikten sonra benimle konuştular, ellerimi hareket ettirmemi istediler. Başta korkmuştum ancak korkulacak bir şey yokmuş. Artık çocuğumla daha rahat iletişime geçeceğim. Onun istediklerini daha rahat yapabileceğim. Onunla oyun oynayabileceğim. Bunları düşünmek bile beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ile birlikte Kaya’nın ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Akay, beyin pili ameliyatlarını hastayı uyutmadan yaptıklarını belirtti. Bu sayede hastanın tepkilerini anlık olarak ölçebildiklerinin altını çizen Akay, “Demet’in özellikle son birkaç yıldır yaşam kalitesi çok düşmüştü. Sağ tarafta belirgin bir titremesi ve kasılması vardı. Uykuları bile kısalmıştı ve uyku kalitesi de yine çok düşüktü. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra beyin pili ameliyatını uygun gördük. Ameliyat sırasında Demet uyanıktı. Hastanemizde bu ameliyatı hasta uyanıkken gerçekleştiriyoruz. Çünkü beyne elektrotları yerleştirdikten sonra yan etkileri ve etkileri görmek için hastayı muayene ediyoruz. Bunu başarabilmek için de hastanın uyanık olması gerekiyor” diye konuştu.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Akay, “Hastanın ameliyattan sonra iyileşeceğini biliyoruz. Yara yerleri iyileştikten sonra pillerimizi açıyoruz. İlaç dozlarını düşürüyoruz. Pille ilgili simülasyon parametrelerimizi değiştirdikçe ilaçları kullanmayı bırakacağını umuyoruz” cümlelerine yer verdi.

Editör: İHA AJANS