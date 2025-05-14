Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde devriye gezen trafik ekipleri 10. Cedde üzerinde bir kişiyi E.K.’ya ait 55 DK 192 plakalı otomobilin parçalarını sökerken yakaladı.

Üzerinden iki farklı kimlik çıkan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda A.T.B.(16) olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli çocuk ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otomobilin sahibi aracı güvenlik açısından otoparka çektirdi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK