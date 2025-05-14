Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde Mutlu C. ve Satılmış K. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Satılmış K., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı ameliyata alındı.

Polis olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK