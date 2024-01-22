Tesislerde hemen hemen yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, özellikle hafta sonu havanında güzel olması nedeniyle Palandöken Kayak Merkezi binleri ağırladı. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde de yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak turizmcilerin yüzünü güldürdü. Palandöken’i tercih edenlerin yüzde önemli bir kısmı yerli misafirlerden oluşurken yabancıların ilgisi gözlerden kaçmıyor. Havalimanı ile kent merkezine yakın olması nedeniyle insanların rahatça tatil yapmasına imkanı sağlayan Palandöken Kayak Merkezi, doğal güzellikleri, uzun pistleri, kolay ulaşımı ve misafirlerine sunduğu imkanlarla yarıyıl tatilini fırsat bilen kayak severlere ev sahipliği yapıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi bu yıl erken yağan kar nedeniyle sezona aylar önce girmişti. Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kayak yapılabilen merkezde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Yarıyıl tatili için tatil yapmak isteyenlerin tercihlerinin başında gelen Palandöken'de, otellerdeki doluluk yüzde 100’lere ulaştı. Şehir dışından gelen kayak severler Palandöken’in güzellikleri yanında Erzurum'un yöresel lezzetlerini tadıp, kültürel mekanlarını gezebiliyorlar. Palandöken Dağı'ndaki pistlerde kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağı yapma imkanı da var.