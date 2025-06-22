Çorum merkeze bağlı Büyük Palabıyık Köyü’nde geleneksel kurban kesimi ve lokma paylaşımı, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

Palabıyık Köyü Muhtarı Ali Ekber Yılmaz ve azalar tarafından organize edilen etkinlikte Battal Gazi Türbesi’nde kurban kesilerek lokma paylaşımı yapıldı. Köy halkı aydınlık bir gelecek, barış ve huzur ortamı, bereketli ve sağlıklı günler için dua ederken, köyde yapılan çalışmalar ve hizmetler değerlendirildi.

Muhtar Yılmaz, etkinliğe maddi – manevi destek veren, göz-gönül katan, yemeklerin hazırlanmasında katkıda bulunan, katılarak kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberliği pekiştirici etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR