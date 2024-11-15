TRAVELEXPO Ankara (7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) dün ATO Congresium’da kapılarını Ankaralılara açtı. 17 Kasım’a kadar devam edecek fuarın açılışında, bürokrasi ve siyasetin üst düzey temsilcileri ile pek çok belediye başkanı hazır bulundu. Bazı belediye başkanları, açılış törenine katılanlara kentlerinin turizm potansiyelini anlattılar.

Hitit uygarlığı gibi insanlık tarihinin en seçkin uygarlıklarından birine başkentlik etmiş, eşsiz tarih hazinelerine sahip Çorum ise, önemli bir tanıtım fırsatı sağlayan bu fuara ilgisiz kaldı. Fuarda Çorum adına yalnızca Vakıf 19 tanıtım standı açtı.

Vakıf 19’un standını AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, Sincan Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç başta olmak üzere çok sayıda seçkin konuk ziyaret etti. Ziyaretçilere, Hitit satrancı, Hitit tavlası gibi özgün objeler tanıtıldı.